В Венесуэле на электроподстанции вспыхнул пожар

Мощный пожар произошел в субботу на подстанции "Сидор" в венесуэльском штате Боливар. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Nacional.

На опубликованных порталом кадрах виден огонь и черный столб дыма над электроподстанцией. Она находится рядом со столицей штата городом Сьюдад-Боливар. Официальные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури". Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы.

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