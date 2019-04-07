Власти Судана призвали прислушаться к требованиям протестующих

7 апреля 2019 20:27 (UTC+04:00)

Совет национальной обороны и безопасности Судана под председательством Омара аль-Башира заявил о необходимости прислушаться к требованиям протестующих. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье новостной портал Al Shorouq по итогам заседания совета в одной из резиденций главного командования Вооруженных сил по ситуации в стране.

"Важно прислушиваться к мнению протестующих, которые представляют часть суданского общества, - отмечается в заявлении. - Необходимо сплотить национальные ряды, восстановить мир и прибегнуть к голосу разума, чтобы не допустить сползания страны к смуте". Власти вновь призвали к общенациональному диалогу в целях достижения консенсуса.

Оппозиционные силы Судана отвергают какой-либо диалог с властями, требуя смещения режима. В Хартуме второй день проходят массовые акции протеста с участием десятков тысяч человек. Они стали крупнейшими с начала антиправительственных выступлений в декабре 2018 года. Впервые за все время протестующие вышли к зданию генштаба ВС Судана, призывая армию поддержать народ.

Накануне именно армия обратилась с просьбой к полиции проявить сдержанность и не применять против людей слезоточивый газ. Минувшей ночью в столице был введен комендантский час, однако он уже утром был нарушен вышедшими на акции протеста суданцами. По последним данным, жертвами столкновений с полицией стали шесть человек, десятки пострадали. По словам очевидцев, несколько человек умерли от огнестрельных ранений, остальные получили смертельные ранения от гранат со слезоточивым газом, выпущенных с близкого расстояния.

Профсоюзы призывают к началу в воскресенье всеобщей забастовки на всей территории страны.

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