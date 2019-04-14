Власти Филиппин подтвердили ликвидацию одного из лидеров боевиков "Мауте"

Власти Филиппин подтвердили ликвидацию одного из лидеров поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство" группировки "Мауте", боевики которой в 2017 году осадили город Марави на юге страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание The Straits Times.

Как сообщает издание, министр обороны Филиппин Делфин Лорензана (Delfin Lorenzana) подтвердил, ссылаясь на результаты ДНК теста, что один из лидеров группировки "Мауте" Абу Дар был ликвидирован.

По данным некоторых СМИ, Дар мог быть последним из лидеров группировки.

"Подтверждено - это останки Абу Дара. На настоящий момент у его группировки нет лидера", - заявил Лорензана.

Ранее вооруженные силы страны сообщили, что Абу Дар был среди боевиков, ликвидированных в ходе столкновений в провинции Южный Ланао 14 марта.

В мае 2017 года президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой "Мауте". Основным местом боевых действий стал город Марави. В боях с исламистами правительственные силы Филиппин потеряли более 160 военных, свыше 1,7 тысячи получили ранения, ликвидированы более 800 боевиков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.