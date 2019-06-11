В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице

11 июня 2019 08:44 (UTC+04:00)

Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Суворовском районе Одессе по улице Академика Воробьева возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы №1 на площади 500 квадратных метров.

"В 23.19 пожар был ликвидирован. Подразделениями ДСНС спасены 15 человек, из них четыре человека умерли не приходя в сознание и шесть в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализированы, из них два человека умерли", - говорится в сообщении.

Четыре человека госпитализированы.

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