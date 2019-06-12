ВВС Индии начали операцию по поиску людей с разбившегося в горах Ан-32

ВВС Индии начали в среду утром операцию по поиску членов экипажа и пассажиров военно-транспортного самолета Ан-32, который разбился в горах северо-восточного штата Аруначал-Прадеш, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Пропавший Ан-32 был обнаружен во вторник в 16 км к северу от населенного пункта Липо, его обломки лежат на склоне горы на высоте около 3,5 тыс. м. Поисковые вертолеты не смогли сразу приземлиться в этом районе из-за густого леса и крутого склона. Однако поблизости была найдена площадка, пригодная для посадки вертолетов.

Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии, на борту которого было 13 человек, пропал 3 июня, вылетев с аэродрома в северо-восточном штате Ассам, он направлялся на аэродром в соседнем штате Аруначал-Прадеш. Борт перестал выходить на связь примерно через полчаса после вылета с аэродрома в городе Джорхат. Он исчез в гористой местности, поросшей высокими деревьями и густым подлеском. Поисковая операция осложнялась низкой облачностью и дождями.

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