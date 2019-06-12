ВВС Индии начали операцию по поиску людей с разбившегося в горах Ан-32

12 июня 2019 09:41 (UTC+04:00)

ВВС Индии начали в среду утром операцию по поиску членов экипажа и пассажиров военно-транспортного самолета Ан-32, который разбился в горах северо-восточного штата Аруначал-Прадеш, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Пропавший Ан-32 был обнаружен во вторник в 16 км к северу от населенного пункта Липо, его обломки лежат на склоне горы на высоте около 3,5 тыс. м. Поисковые вертолеты не смогли сразу приземлиться в этом районе из-за густого леса и крутого склона. Однако поблизости была найдена площадка, пригодная для посадки вертолетов.

Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии, на борту которого было 13 человек, пропал 3 июня, вылетев с аэродрома в северо-восточном штате Ассам, он направлялся на аэродром в соседнем штате Аруначал-Прадеш. Борт перестал выходить на связь примерно через полчаса после вылета с аэродрома в городе Джорхат. Он исчез в гористой местности, поросшей высокими деревьями и густым подлеском. Поисковая операция осложнялась низкой облачностью и дождями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Индии обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-32
Другие страны 11 июня 15:01
Азербайджан и Индия налаживают сотрудничество в сфере киноиндустрии
Культура 10 июня 15:15
Индия в середине июля отправит автоматическую станцию "Чандраян-2" к Луне
Другие страны 10 июня 11:36
В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 10 июня 10:38
Премьер Пакистана в письме индийскому коллеге призвал к переговорам
Другие страны 8 июня 10:39
Туркменистан нацелен на сотрудничество в агросекторе с ОАЭ и Индией
Бизнес 8 июня 09:16
Лента новостей
Чехия определилась со сферами будущего сотрудничества с Казахстаном (Эксклюзив)
Бизнес 10:21
SOCAR о ходе модернизации Бакинского НПЗ
Энергетика 10:17
Хайкоу признан образцовым городом КНР по очистке загрязненных вод
Китай 10:16
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из минометов и пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 10:10
В перестрелке с боевиками РПК погибли турецкие военнослужащие
Турция 10:02
Официальный курс маната к мировым валютам на 12 июня
Финансы 09:56
Президент Турции ратифицировал соглашение с Азербайджаном и Грузией в сфере обороны
Турция 09:50
Лукашенко посетит Киргизию для участия в заседании Совета глав государств ШОС
Беларусь 09:38
Renault и Nissan открыли инновационную лабораторию в Израиле
Израиль 09:37