ЕС не дал Германии сделать дороги платными для иностранцев

18 июня 2019 15:17 (UTC+04:00)

Европейский суд юстиции назвал противоречащим европейским нормам планы Германии ввести платеж для иностранных автомобилистов для проезда по немецким автомобильным дорогам. Об этом говорится в опубликованном во вторник решении суда, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Учитывая, что немецкие автомобилисты освобождены от уплаты этого налога, он представляет собой дискриминацию граждан ЕС по национальном признаку и идет вразрез с европейским принципом свободного перемещения", - говорится в документе.

В то же время саму возможность введения такого платежа суд не оспаривает, и, если Германия найдет баланс, который позволит гарантировать, что немцы платят за использование своих автобанов аналогичную сумму в виде налоговых отчислений или прямого сбора, что и иностранные водители, введение этой системы будет в полной мере соответствовать европейским нормам.

Новый транспортный налог для иностранцев, который им необходимо оплачивать в электронном виде или при пересечении границы, должен быть введен в действие в Германии с 2020 года. Против введения этого сбора в нынешнем виде активно выступают соседние Австрия и Нидерланды.

Аналогичный сбор за проезд по автострадам для иностранных водителей действует, например, в Швейцарии, которая не является членом Евросоюза.

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