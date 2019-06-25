В ООН испытывают дефицит средств для оказания гуманитарной помощи КНДР

25 июня 2019 10:15 (UTC+04:00)

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН нуждается еще в $20 млн в этом году для оказания гуманитарной помощи КНДР в полном объеме, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС

"Из $53,7 млн, необходимых для предоставления помощи КНДР в этом году, из различных источников пока поступило $29,8 млн", - информировал телеканал. По его данным, еще $20 млн необходимы для реализации проектов, запланированных на период с июня по ноябрь.

В условиях нехватки средств ВПП сосредоточила деятельность на оказании помощи наиболее уязвимым представителям северокорейского общества - детям и беременным женщинам.

В понедельник правительство Республики Корея приступило к процедуре предоставления 50 тыс. тонн риса для граждан КНДР в качестве гуманитарной помощи. Предполагается, что груз из Южной Кореи общей стоимостью $109,7 млн будет доставлен в КНДР силами ВПП ООН, которая будет также следить за справедливым распределением оказанной гуманитарной помощи.

Ранее в июне Южная Корея предоставила ООН $8 млн для оказания продовольственной помощи КНДР. Денежные средства в размере $4,5 млн были направлены на счет ВПП. Оставшиеся $3,5 млн поступили Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ).

5 июня Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что с начала текущего года в стране зарегистрирован рекордно низкий уровень осадков за всю историю метеорологических наблюдений. По оценкам миссии ВПП, если из-за засухи на севере Корейского полуострова не будет собрано достаточное количество урожая, миллионам граждан КНДР может грозить голод.

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