Нетаньяху видит потенциал сотрудничества Израиля, России и США

25 июня 2019 11:50 (UTC+04:00)

Израиль высоко ценит добрые отношения с Россией и США, видя большой потенциал для развития сотрудничества в трехстороннем формате, сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Он выступил на открытии в Иерусалиме трехсторонней встречи секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата.

"Я высоко ценю прочные отношения, которые сложились у Израиля с обеими странами и их лидерами... Я верю, что существует более широкий базис для сотрудничества нас трех, чем многие полагают", - сказал Нетаньяху.
Инициированную им иерусалимскую встречу премьер-министр назвал "реальной возможностью повысить стабильность в ближневосточном регионе, особенно в Сирии".
"Израиль благодарен России за то, что дружба двух стран беспрецедентно окрепла за последние годы", - сказал Нетаньяху.

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