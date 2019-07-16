Британские ученые выяснили, что слуховые аппараты могут уберечь пожилых людей от деменции

16 июля 2019 16:46 (UTC+04:00)

Использование слухового аппарата снижает вероятность развития старческой деменции. Полезный эффект электронных звукоусиливающих приборов выявила группа ученых Эксетерского университета (Англия), передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

В исследовании участвовало 25 тыс. людей в возрасте от 50 лет. Участники были разделены на две группы: одни в течение двух лет носили слуховые аппараты, а другие - нет. В ходе интеллектуальных (когнитивных) тестов первая группа пожилых людей показала более высокие результаты, чем вторая. В частности, у них намного лучше получалось пристально наблюдать за определенным объектом, а также сосредоточенно слушать чью-то речь.

"Мы можем снизить риск возникновения деменции на треть, если начнем действовать в среднем возрасте. Главная идея исследования заключается в том, что не нужно пренебрегать слуховым аппаратом, если он был рекомендован к ношению. По крайней мере, это улучшит ваш слух и поможет держать мозг в тонусе", - считает один из авторов проекта, профессор Эксетерского университета Клайв Баллард.

Как признают британские ученые, для подтверждения выдвинутого ими тезиса о полезном эффекте слуховых аппаратов требуются дальнейшие клинические испытания. Актуальность темы косвенно подтверждают результаты недавнего опроса, проведенного социологической службой YouGov. В частности, они показали, что 76% британцев хотели бы получить больше информации о диагнозе "деменция", несмотря на то что данное заболевание пока не поддается лечению.

Деменция

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), деменция это хронический или прогрессирующий синдром, при котором происходит деградация когнитивной функции (то есть способности приобретать и использовать знания). При развитии этого синдрома деградируют память, мышление, понимание, речь и способность ориентироваться, считать, познавать и рассуждать. Около 50 млн человек в мире больны старческой деменцией, из которых две трети страдает болезнью Альцгеймера. Каждый год, по наблюдениям ВОЗ, на планете заболевает болезнью Альцгеймера почти 10 млн человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Британские врачи разделили сиамских близнецов
Другие страны 14:49
Мэй считает неприемлемыми слова Трампа в адрес женщин из Конгресса США
Другие страны 15 июля 16:14
Британские банки оштрафовали на $400 млн в первой половине 2019 года
Другие страны 15 июля 15:12
В ЦЕРН открыли новую частицу
Другие страны 15 июля 12:33
Борис Джонсон возобновит торговый диалог с США, если займет кресло премьера
Другие страны 15 июля 10:13
В Британии начали расследование после утечки переписки посла в США
США 13 июля 01:14
Лента новостей
Установлена личность человека, курившего в бакинском метро (ФОТО)
Общество 17:04
В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Экономика 17:00
Узбекистан возобновляет полеты над Пакистаном после снятия запрета
Бизнес 16:48
По поручению Верховного главнокомандующего в Азербайджане проверяются воинские части (ФОТО)
Политика 16:43
В последние дни солнечная активность на территории Азербайджана была низкой
Общество 16:40
В 2018 году реэкспорт автомобилей из Грузии составил 12,2% от общего объема экспорта
Финансы 16:36
Для проекта "Новый город" (бывший Khazar Islands) подготовят ТЭО
Экономика 16:27
В ЕС поддержали возобновление переговоров по Венесуэле
Другие страны 16:24
В Азербайджане обнародованы результаты второго этапа экзаменов по приему в медицинскую резидентуру
Общество 16:15