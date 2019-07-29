В Судане во время мирной демонстрации убиты пять человек

29 июля 2019 16:52 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек, в том числе четыре студента, были застрелены в понедельник во время мирной демонстрации в суданском городе Эль-Обейд (административный центр провинции Северный Кордофан), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По версии оппозиционеров, огонь по собравшимся вели снайперы, при этом не приводятся другие детали, в том числе причина, по которой люди собрались на митинг.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета.

17 июля стало известно, что суданский Военный совет и основная оппозиционная сила - альянс "За свободу и перемены" - подписали политическое соглашение. Подписание документа по конституции было отложено.

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