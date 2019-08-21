США отказали в визе спутнице британского премьера из-за посещения ею Сомалиленда

США отказали в визе спутнице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бывшая директор по связям с общественностью в правящей в королевстве Консервативной партии подала, по данным издания, на американскую визу с целью работы на базирующуюся в США благотворительную природоохранную организацию Oceana, однако власти отвергли ее заявление в связи с посещением ею в 2018 году самопровозглашенного в 1991 году государства Сомалиленд. Во время той поездки Симондс встретилась с его главой Мусе Бихи Абди и обсудила с ним вопросы прав женщин и загрязнения мирового океана.

Великобритания - одна из немногих стран, имеющих дипотношения с Сомалилендом, однако Форин оффис предостерегает британцев от посещения как Сомали, так и Сомалиленда. США же это образование не признают. При этом Вашингтон может отвергнуть обращение за визой тех, кто с марта 2011 года посещал Иран, Сирию, Иран, Судан, Ливию, Сомали и Йемен.

Ситуация с визой осложняется тем, что Симондс не может официально обратиться за содействием в ее получении в канцелярию премьера, поскольку она не замужем за Джонсоном, который по-прежнему находится в законном браке с Мариной Уилер. Джонсон и Уилер, которые прожили в браке 25 лет и стали родителями четверых детей, объявили о расставании в сентябре 2018 года. Причиной их развода, по свидетельству таблоида The Sun, стала измена Джонсона.

Сама Симондс, представители дипмиссии США и Даунинг-стрит от комментариев отказались. Один же из дипломатических источников выразил надежду, что эта проблема будет разрешена "вовремя, чтобы госпожа Симондс поехала, как и планировалось, в США".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.