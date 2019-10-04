Прах Ганди украли из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия

4 октября 2019 07:35 (UTC+04:00)

Прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди украли из мемориала в Индии, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

После убийства Ганди в январе 1948 года его останки были кремированы, а прах разделен на несколько частей, одна из которых хранилась в мемориале в штате Мадхья-Прадеш. Инцидент произошел в день празднования 150-летия Ганди. Кражу заметил глава местного совета Гурмит Сингх (Gurmeet Singh), который пришел отдать дань уважения "отцу нации", пишет издание. Кроме того, вандалы написали на входе в здание мемориала слова "предатель нации".
"Похоже, это дело рук тех, кто любит Натхурама Годзе, убийцу Ганди.

Эта ненависть должна немедленно прекратиться, и полиция должна действовать быстро для того, чтобы идентифицировать и поймать виновных", - сказал Сингх.

Мохандас Карамчанд Ганди — идеолог национально-освободительного движения Индии. В ходе многолетней борьбы индийцев за независимость Ганди проповедовал непротивление злу насилием. Его ненасильственные методы борьбы — мирные марши и акции неповиновения — вдохновили миллионы индийцев на борьбу за освобождение страны от британского колониального господства.

Ганди был убит 30 января 1948 года националистом-радикалом Натхурамом Годзе. Он критиковал политику Ганди, который, по его мнению, жертвовал интересами индуистов в пользу мусульманского населения. Годзе был приговорен к смертной казни, приговор был приведен к исполнению в ноябре 1949 года.

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