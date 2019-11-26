В Малайзии четыре человека пострадали при пожаре на нефтяном танкере

По меньшей мере четыре человека получили ожоги в результате пожара на нефтяном танкере в штате Саравак на востоке Малайзии. Об этом во вторник сообщает малайзийская газета The Star, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным местных властей, в момент возгорания танкер находился на верфи. Прибывшая пожарная команда смогла предотвратить взрыв, операция по тушению судна еще продолжается. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Причины возгорания устанавливаются.

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