У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду у западного побережья Канады. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился приблизительно в 343 км к западу от города Кэмпбелл-Ривер, население которого составляет около 33 тыс. человек.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Предупреждения о возможном цунами не объявлялось.

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