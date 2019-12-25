У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3

25 декабря 2019 08:38 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду у западного побережья Канады. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился приблизительно в 343 км к западу от города Кэмпбелл-Ривер, население которого составляет около 33 тыс. человек.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Предупреждения о возможном цунами не объявлялось.

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