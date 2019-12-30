Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 47

30 декабря 2019 07:26 (UTC+04:00)

По меньшей мере 47 человек погибли в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах, еще девять человек числятся пропавшими без вести. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее телеканал CNN Philippines сообщал о 41 погибшем.

Всего более 1,6 млн человек, проживающих в регионах Мимаропа, Западные Висайи, Восточные Висайи, Центральные Висайи, Бикол и Карага, пострадали от тайфуна. Кроме того, более 260 тыс. домов и порядка 90 государственных учреждений были повреждены в результате удара стихии.

Тайфун вышел на сушу 24 декабря. По последним данным, скорость ветра в его пределах составляет около 33 м/с.

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