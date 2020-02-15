Куба намерена к лету выплатить более €30 млн просроченного долга
Власти Кубы к концу мая планируют погасить просроченную задолженность перед несколькими странами на сумму более €30 млн. Об этом как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в письме заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса.
"Мы намерены постепенно ликвидировать все задолженности за 2019 год перед Австрией, Бельгией, Великобританией, Японией, Францией и Испанией до 31 мая этого года, что является самой ранней реалистичной датой", - приводит агентство выдержки из письма, адресованного председателю Парижского клуба кредиторов Одиле Рено-Бассо.
По данным дипломатических источников AFP, в 2019 году Куба просрочила платежи на сумму €32-33 млн.
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