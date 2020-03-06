В Палестине объявили 30-дневный режим ЧС из-за угрозы коронавируса

Глава Палестины Махмуд Аббас объявил режим чрезвычайной ситуации на всех территориях страны в связи с угрозой коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство ВАФА.

"Президент Палестины Махмуд Аббас принял сегодня вечером указ, объявляющий режим чрезвычайной ситуации на всех палестинских территориях в течение месяца, начиная с момента подписания, для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении агентства.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штейя также объявил о закрытии всех учебных заведений во всех палестинских территориях на 30-дневный период режима ЧС.

Ранее в четверг палестинский минздрав объявил о семи предполагаемых случаях заражения коронавирусом в одном из отелей Вифлеема.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.