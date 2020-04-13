Ученые сравнили поражение легких при COVID-19 и атипичной пневмонии

Группа ученых из Университета Гонконга сообщила, что коронавирус поражает легкие в три раза сильнее, чем штамм, вызывающий атипичную пневмонию (ТОРС, тяжелый острый респираторный синдром). Результаты исследований передает газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Коронавирус ведет себя словно ниндзя, размножаясь в организме в условиях пониженного уровня интерферонов и воспалительных реакций", - отметил один из участников исследования доктор Джаспер Чан из медицинской школы Университета Гонконга.

Команда микробиологов под руководством профессора Юэн Квок-юна изучила активность вируса в образцах легочной ткани, взятой у шести пациентов-добровольцев. Выяснилось, что коронавирус в течение двух суток реплицировался в клетках легких в 3,2 раза сильнее, чем вирус атипичной пневмонии. При этом новый коронавирус вызывал более медленные иммунные и воспалительные реакции.

В итоге, по словам Квок-юна, исследователи сомневаются, что пандемию коронавируса удастся сдержать до июля.