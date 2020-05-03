В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС
Шесть человек погибли в субботу в результате крушения небольшого самолета, принадлежащего ВВС Боливии. Об этом сообщила газета Pagina Siete, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Самолет, разбившийся в департаменте Бени, направлялся в город Санта-Крус. На борту находились шесть человек - два пилота и четыре пассажира из Испании, которых должны были доставить в международный аэропорт для возвращения на родину.
Как сообщило в Facebook Министерство обороны Боливии, его глава Луис Фернандо Лопес выразил соболезнования семьям пилотов, которые "погибли при исполнении своих обязанностей".
Лента новостей
В Азербайджане определены правила для предприятий, занимающихся торговлей продуктами питания в период пандемии
Сахиль Керимли: Созыв саммита Движения неприсоединения - показатель чуткого подхода Азербайджана к борьбе с пандемией
Письма граждан: Мы гордимся, что у нас такой Президент, как Вы, который заботится о народе, ставит его здоровье превыше всего
Руководство Армении использует свой народ, как биоматериал для смертельно опасных опытов - российский эксперт
В Азербайджане выявлено 40 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 46 человек – Оперативный штаб
Многие не понимают насколько опасно все, что происходит в мире - народный артист Азербайджана Джаван Зейналлы
Служба госбезопасности: Было задержано лицо, пытавшееся ввезти в Азербайджан из Ирана крупную партию наркотиков
Нельзя допустить, чтобы все труды по борьбе с коронавирусом пропали даром – народный артист Васиф Бабаев
Министр обороны Азербайджана призвал решительно пресекать провокации противника на всех направлениях фронта