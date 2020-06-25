На севере Колумбии произошло массовое отключение электроэнергии

Несколько департаментов Колумбии, находящиеся на побережье Карибского моря, в среду остались без электроэнергии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила колумбийская газета El Tiempo.

По ее данным, отключение электроэнергии зафиксировано на всей территории департаментов Атлантико, Боливар, Сесар и Магдалена, а также в нескольких районах департамента Гуахира. Кроме того, в городе Барранкилья, который является одним из крупнейших колумбийских портов на Карибском море, наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Восстановительные работы уже начались. Причины аварии выясняются.