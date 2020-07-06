У берегов Вануату произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату на юге Тихого океана. Об этом, как передает Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 18:50 пл времени UTC. Их эпицентр находился в 42 км к востоку от населенного пункта Порт-Олри. Очаг залегал на глубине 123 км.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
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