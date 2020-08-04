Больницы в Бейруте не справляются с наплывом пострадавших от взрыва

Больницы в ливанской столице не успевают оказать помощь всем людям, пострадавшим от мощного взрыва. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Sky News.

В частности, в больнице Hotel Dieu сообщили, что к ним на лечение поступили 500 получивших ранения жителей. Больше пациентов больница пока принять не может. Sky News отмечает, что в некоторых случаях переполненными оказываются отделения интенсивной терапии больниц.

При этом медики предупреждают, что многие люди еще не получили вообще никакой медпомощи, потому что из-за обрушений конструкций оказались заблокированы в своих квартирах.

Ранее во вторник в порту Бейрута произошла серия взрывов, один из которых был особенно мощным.