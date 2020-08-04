Больницы в Бейруте не справляются с наплывом пострадавших от взрыва
Больницы в ливанской столице не успевают оказать помощь всем людям, пострадавшим от мощного взрыва. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Sky News.
В частности, в больнице Hotel Dieu сообщили, что к ним на лечение поступили 500 получивших ранения жителей. Больше пациентов больница пока принять не может. Sky News отмечает, что в некоторых случаях переполненными оказываются отделения интенсивной терапии больниц.
При этом медики предупреждают, что многие люди еще не получили вообще никакой медпомощи, потому что из-за обрушений конструкций оказались заблокированы в своих квартирах.
Ранее во вторник в порту Бейрута произошла серия взрывов, один из которых был особенно мощным.
Лента новостей
Помощник Первого вице-президента Азербайджана дал эксклюзивное интервью об армяно-азербайджанском конфликте порталу “Agoravox”
МИД Азербайджана: Специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная пандемии COVID-19, продолжает работу
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Фаттаха Гейдарова
Президент Ильхам Алиев о новом лесопарке, который будет разбит в Ясамальском районе: Дал указание снести все ограждения и передать в распоряжение граждан красивый парк
Президент Ильхам Алиев: Если эта работа завершится к концу нынешнего года, то парк может стать хорошим новогодним подарком для жителей
Очередное шоу злословия ПНФА и т.н. "Национального совета" - В связи с карантином растет беспокойство людей, а это на руку нам (ВИДЕО)
Компания SOCAR Construction заинтересована в участии в строительстве магистрального нефтепровода в Беларуси
Самир Шарифов: Негативное влияние пандемии на мировую экономику привело к ухудшению платежного баланса Азербайджана
Послабления должны быть постепенными в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией - депутат
Депутат: Разжигание армяно-азербайджанского военного конфликта вновь продемонстрировало фашистскую сущность армянской стороны