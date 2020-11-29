В Индонезии вулкан Левотоло выбросил столб пепла на высоту 4 км
Вулкан Левотоло, расположенный на острове Ломблен на юге Индонезии, выбросил столб пепла на высоту 4 км. Об этом сообщил в воскресенье местный Вулканологический и геологический центр по смягчению последствий стихийных бедствий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, активность вулкана по-прежнему высокая, он может продолжить выбросы пепла. Ученые центра порекомендовали жителям покинуть территорию в радиусе 4 км от вулкана, а также запастись масками и защитным оборудованием для кожи и глаз.
На данный момент информации о жертвах и разрушениях в результате вулканической активности не поступало.
По данным центра, в пятницу Левотоло выбросил столб пепла на высоту около 500 м.
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