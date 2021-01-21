Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане между Филиппинами и Индонезией
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в четверг в Тихом океане к югу от Филиппин, в районе островов Талауд (Индонезия). Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 20:23 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Их эпицентр находился в 320 км юго-восточнее Давао - портового города на филиппинском острове Минданао. Глубина залегания очага не приводится.
Данных о пострадавших и угрозе цунами к этому часу не поступало
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