В Токио ультраправые организации проводят акции в «день северных территорий»

В японской столице ультраправые организации проводят акции приуроченные ко «дню северных территорий», передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Северными территориями в Японии называют Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Полиция Токио усилила охрану российского посольства из-за акций, силовики не допускают транспорт ультраправых активистов на ближайшую к посольству дорогу. При этом в непосредственной близости к зданию дипмиссии пикетов и митингов не проходит.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга выразил сожаление, что спустя более чем 75 лет после окончания Второй мировой войны российско-японский мирный договор до сих пор не подписан, и заявил о намерении продолжать переговоры.