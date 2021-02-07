В Токио ультраправые организации проводят акции в «день северных территорий»
В японской столице ультраправые организации проводят акции приуроченные ко «дню северных территорий», передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Северными территориями в Японии называют Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Полиция Токио усилила охрану российского посольства из-за акций, силовики не допускают транспорт ультраправых активистов на ближайшую к посольству дорогу. При этом в непосредственной близости к зданию дипмиссии пикетов и митингов не проходит.
Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга выразил сожаление, что спустя более чем 75 лет после окончания Второй мировой войны российско-японский мирный договор до сих пор не подписан, и заявил о намерении продолжать переговоры.
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