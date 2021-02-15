У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник у берегов Японии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, очаг залегал на глубине 60 км. Эпицентр находился в 73 км к юго-востоку от города Сендай, где проживают около 1,06 млн человек.

О пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не сообщалось.