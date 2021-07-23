Не менее 13 человек погибли при нападении в ЦАР

По меньшей мере 13 мирных жителей были убиты неизвестными недалеко от столицы Центрально-Африканской Республики (ЦАР) - города Банги. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Абдулазиза Фалла.

По его словам, патруль миссии обнаружил погибших в 300 км к северу от Банги. "Все погибшие - гражданские лица", - заявил Фалл, однако подробностей нападения не привел.

Представители МИНУСКА обратились к правительству ЦАР с просьбой о сотрудничестве в рамках расследования произошедшего.