Члены Координационного совета Афганистана провели первые официальные переговоры с талибами

Члены Координационного совета Афганистана по мирному переходу власти провели в Кабуле первые официальные переговоры с лидерами радикального движения Талибан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вместе с [экс-президентом] Хамидом Карзаем мы приветствовали членов политического офиса, а также команду переговорщиков Талибана. Мы обменялись мнениями по текущей политической ситуации, обсудили последние события и параметры всестороннего политического урегулирования для будущего страны", - написал на своей странице в Twitter член координационного совета и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Другие подробности переговоров не приводятся.

Ранее сообщалось, что лидер политического крыла Талибана Абдул Гани Барадар в субботу прибыл в Кабул для обсуждения с членами координационного совета вопроса о создании правительства.