Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена провести саммит

Председатель КНР Си Цзиньпин отказал президенту США Джо Байдену в проведении саммита. Об этом стало известно Financial Times от двух источников, знакомых с деталями телефонного разговора двух лидеров, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По информации собеседников издания, Байден предложил провести встречу на высшем уровне в ходе 90-минутного разговора между лидерами, который состоялся на прошлой неделе. «Президент США предложил Си провести саммит, чтобы выйти из тупика в американо-китайских отношениях», — говорится в статье. Однако Си Цзиньпин отверг это предложение, указав на необходимость Вашингтону выбрать «менее резкий тон в отношении Пекина».

Отмечается, что отказ «привел ряд официальных лиц США к выводу, что Пекин продолжает вести жесткую игру с Вашингтоном».

В ходе этой же беседы Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили COVID-19 и его происхождение. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что администрация президента США стремится раскрыть причины пандемии, что является одной из ее «основных забот».