В кабмине Аргентины проведены перестановки

Президент Аргентины Альберто Фернандес провел перестановки в кабинете министров после того, как проправительственный альянс показал плохие результаты на праймериз перед парламентскими выборами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба администрации главы государства.

Председателем правительства был назначен губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур вместо Сантьяго Кафьеро, который в свою очередь возглавит МИД. Новым министром безопасности был назначен Анибаль Фернандес, занимавший пост главы правительства во время президентского срока Кристины Фернандес де Киршнер, которая сейчас является вице-президентом.

Министерство сельского хозяйства возглавит Хулиан Домингес, образования - Хаиме Персик, науки - Даниэль Фильмус, который уже занимал этот пост в 2003-2007 годах.