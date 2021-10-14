Талибы призывают США исключить своих функционеров из списков террористов

Талибан призывает власти США исключить своих функционеров из списков террористов. Об этом заявил назначенный талибами министр информации и культуры во временном афганском кабмине Хайрулла Хайрхва.

"Американцы должны пересмотреть свои взгляды относительно включения представителей "Талибана" в списки террористов. <...> Они используют наличие наших функционеров в этих списках как инструмент давления на [временное] правительство Афганистана. Мы призываем их придерживаться дипломатических методов, поскольку, на мой взгляд, это все равно не принесет им никакой пользы в будущем", - подчеркнул он в распространенном вечером в среду интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Целый ряд представителей сформированного"Талибано" временного правительства Афганистана находится под международными санкциями или включен в список террористов в некоторых странах. В частности, возглавивший кабмин мулла Мохаммад Хасан Ахунд в 2001 году был внесен в санкционный список ООН, а за голову назначенного движением руководителя афганского министерства внутренних дел Сираджуддина Хаккани ФБР в свое время назначила награду в 10 млн долларов. Помимо этого, несколько функционеров радикального движения отбывали наказание в американской тюрьме в Гуантанамо, включая Хайрхву, который находился там с 2002 по 2014 год.