Глава Южной Кореи сообщил о возвращении страны к нормальной жизни после пандемии в ноябре
Южная Корея предпримет шаги по постепенному возвращению к нормальной жизни после пандемии COVID-19 в следующем месяце, заявил в понедельник президент республики Мун Чжэ Ин, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Основываясь на стабильном сдерживании и высоких показателях вакцинации, мы начинаем постепенное возвращение к нормальной жизни", - сказал Мун Чжэ Ин, выступая в Национальном собрании.
"Это начнет осуществляться всерьез в ноябре", - уточнил он.
При этом, по словам президента Южной Кореи, некоторые антивирусные ограничения, в том числе обязательное ношение масок, останутся в силе после ноября, чтобы замедлить распространение вируса.
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