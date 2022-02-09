В Колумбии число жертв оползня возросло до 14 человек
В результате схода оползня из-за сильных дождей в департаменте Рисаральда около 14 человек погибли и 35 пострадали, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По данным властей, один человек до сих пор числится пропавшим без вести. Мэр города Перейра Карлос Майя, подтвердивший число погибших, предупредил, что в этом районе сохраняется риск оползня, призвал людей покинуть город, чтобы избежать дальнейших жертв.
Президент Колумбии Иван Дуке выразил соболезнования семьям погибших.
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