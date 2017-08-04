В красноярском кафе в России произошел взрыв

4 августа 2017 08:30 (UTC+04:00)

Взрыв бытового газа произошел в кафе в Красноярске, два человека пострадали и были госпитализированы, передает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального управления СК РФ.

"Четвертого августа 2017 года около 9 часов утра в следственные органы поступило сообщение о том, что в кафе "Калифорния", расположенном по адресу улица Ленина, 90, произошел взрыв бытового газа, в результате чего два человека получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Azernews Newspaper
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