ОИС осудила теракт в Санкт-Петербурге

29 декабря 2017 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) решительно осуждает недавний теракт, совершенный в Санкт-Петербурге, сказали Trend в пятницу в организации.

«Генеральный секретариат ОИС выражает скорбь в связи с произошедшим, передает пожелания скорейшего выздоровления раненым. Мы вновь заявляем о принципиальной позиции организации в отношении всех форм и проявлений терроризма», - сказали в ОИС.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенном общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

(Авторы: Руфиз Хафизоглу, Ляман Зейналова)

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