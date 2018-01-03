При столкновении двух легковых автомобилей в России погибли 10 человек

Десять человек, включая четверых детей, погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В Нягани столкнулись два легковых автомобиля, погибли 10 человек, включая четверых детей", - сказал источник. Информация уточняется.

По словам собеседника агентства, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. "По одной из версий, водитель одной из легковушек мог не справиться с управлением. Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД", - отметил он.

На месте аварии работают также представители экстренных служб.

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