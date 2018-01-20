Москва следит за ситуацией в сирийском Африне – МИД РФ

20 января 2018 20:01 (UTC+04:00)

Москва внимательно следит за развитием ситуации в сирийском Африне, где Турция проводит военную операцию, восприняла информацию с озабоченностью, сообщает МИД РФ, передает РИА Новости.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.

"По поступающей информации, 20 января Турция начала применение подразделений своих вооруженных сил в районе Африна на северо-западе Сирии. Генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие военные обстреляли позиции сил сирийских курдов в ответ на провокационные обстрелы боевиков сирийской курдской партии "Демократический союз", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что "в Москве с озабоченностью восприняли эту информацию. Внимательно отслеживаем развитие ситуации".

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