КНДР надеется на обмен с РФ делегациями высокого уровня

17 апреля 2018 20:30 (UTC+04:00)

КНДР надеется на активизацию взаимных с РФ визитов делегаций высокого уровня уже в этом году. Об этом заявил во вторник посол КНДР в Москве Ким Хён Чжун на приеме по случаю 106-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, передает ТАСС.

"В ходе официального визита главы МИД КНДР в Россию были достигнуты договоренности об обмене делегациями высокого уровня, - сказал он. - Мы уверены, что в этом году между нашими странами удастся активизировать визиты высокопоставленных делегаций, достичь практических результатов в области экономического сотрудничества, дальше укреплять и развивать отношения дружбы и сотрудничества наших народов в ходе совместных культурных мероприятий".

"Благодаря решимости к защите мира уважаемого высшего руководителя товарища Ким Чен Ына сегодня наблюдаются резкие перемены в отношениях между Севером и Югом Кореи, а на Корейском полуострове создается атмосфера мира", - отметил посол.

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