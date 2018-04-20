Лавров ответил на обвинения США в недопуске экспертов ОЗХО в Сирию

20 апреля 2018 15:59 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления США о том, что Россия и Сирия не пускают инспекторов ОЗХО в сирийскую Думу, предложил Вашингтону предъявить доказательства, передает РИА Новости.

"Заявления о том, что США обладают доказательствами о том, что Россия и Сирия препятствуют доступу инспекторов ОЗХО в Думу: если обладают, пусть предъявят", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

По словам российского министра, Россия предъявила свои доказательства, собранные на основе фактов, "с иллюстрациями, с картинками, с интервью конкретных людей".

"Со стороны партнеров только и слышим утверждения, что у них есть доказательства, будь то инцидент, якобы произошедший в Думе, будь то инцидент в Солсбери", — отметил глава МИД РФ.

Госдепартамент США ранее заявил, что Дамаск и Россия занимаются "зачисткой" места химатаки в Думе, не допуская туда инспекторов организации.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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