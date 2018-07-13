Россия в июле увеличила добычу на 80% от сокращения по сделке ОПЕК+

Добыча нефти в России в июле была восстановлена на 80% от того объема сокращения, которое было обеспечено страной в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации, передает РИА Новости.

"На 1 миллион баррелей мы договорились увеличить объемы добычи. Мы, следуя этому решению, уже в июле на две трети примерно, даже процентов на 80, восстановили добычу от того сокращения, которое было", — сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и действует до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения соглашения. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

Ранее в пятницу Новак сообщил, что сокращение добычи нефти Россией по сделке ОПЕК+ в июне составляло 120 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. Это соответствует увеличению добычи на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня 100-процентного выполнения соглашения Россией, то есть сокращения добычи на 300 тысяч баррелей в сутки. Озвученное же министром восстановление добычи в июле на 80%, соответственно, означает ее увеличение на 240 тысяч баррелей в сутки от полного выполнения венской сделки.

Ранее Новак отмечал, что Россия готова нарастить свою добычу нефти и более чем на 200 тысяч баррелей в сутки, если это будет нужно для достижения общей цели ОПЕК+ по увеличению добычи в 1 миллион баррелей.

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