Россия доставила в Сирию более 30 тонн гумпомощи

25 июля 2018 18:15 (UTC+04:00)

Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Сирии, накануне в республику было доставлено 34 тонны продуктов питания и лекарств, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

"Российская Федерация продолжает проводить большой комплекс мероприятий по оказанию гуманитарной помощи сирийскому народу. 24 июля самолет Ил-76 МЧС России доставил 34 тонны гуманитарной помощи, в составе которой продукты питания и медицинские препараты", — сказал Мизинцев на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Как он отметил, гуманитарная помощь, предназначенная для беженцев, возвращающихся в освобожденные населенные пункты, и нуждающихся жителей страны, проживающих в труднодоступных районах, уже сегодня передана офицерами Центра приема, распределения и размещения беженцев сотрудникам Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Как сообщил Мизинцев, на Ил-76 МЧС России в Сирию прибыла группа экспертов центра по проведению спасательных операций особого риска МЧС России "Лидер" для обсуждения с представителями сирийских органов власти участия российских специалистов в реализации проектов гуманитарного разминирования в Сирийской Арабской Республике.

"Среди множества решаемых задач межведомственный штаб участвует в координации действий по оказанию помощи сирийским гражданам, нуждающимся в оперативном медицинском лечении. Вчера из Сирии с аэродрома "Хмеймим" в Санкт-Петербург самолетом Министерства обороны Российской Федерации доставлен онкобольной мальчик Юсиф Муйад, которому в научно-исследовательском институте детской онкологии, гематологии и трансплантологии проведут операцию по пересадке костного мозга", — добавил Мизинцев.

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