Лавров и глава МИД Ирана обсудили Сирию, Каспий и ядерную сделку

2 августа 2018 17:14 (UTC+04:00)

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили в Сингапуре экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана, Сирию, Каспийское море и ядерную сделку, сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана, передает РИА Новости.

"Зариф и Сергей Лавров встретились в Сингапуре и провели переговоры. Основными темами этих переговоров стали двусторонние отношения, в особенности экономическое сотрудничество, региональные и международные вопросы, в том числе Совместный всеобъемлющий план действий, Каспийское море и события в Сирии", — говорится в сообщении иранского МИД.

Россия и Иран являются странами-гарантами астанинского процесса по Сирии. Кроме того, в последнее время остро стоял вопрос об иранском присутствии в САР — власти Израиля неоднократно выражали обеспокоенность за свою безопасность в связи с этим. В Тегеране отмечали, что присутствие в Сирии никак не связано с Израилем.

Тема Каспия звучит в преддверии пятого каспийского саммита, который запланирован на 12 августа в Актау, результатом должна стать конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Также одной из наиболее важных тем является вопрос о сохранении ядерной сделки после выхода США из нее и восстановления Вашингтоном санкций против Ирана. Остальные оставшиеся члены сделки (РФ, Китай, Франция, Великобритания и Германия) выступили против подобного шага США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Казахстане стартовали учения спасателей "Каспий-2018"
Казахстан 18:03
Глава МИД КНР: Пошлины не решат проблему торгового дефицита Китая и США
Китай 17:25
Министр обороны Израиля заявил, что ситуация в Сирии стабилизируется
Израиль 17:17
Китай и АСЕАН согласовали проект кодекса поведения в Южно-Китайском море
Китай 17:04
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции
Россия 16:51
Генштаб РФ заявил о восстановлении контроля над сирийско-иорданской границей
Россия 15:29
Лента новостей
В Габале появились удивительные живые статуи (ФОТО)
Интересное 18:16
Инвесторам в Узбекистане будут возмещать ущерб от неправомерных решений
Бизнес 18:08
В Казахстане стартовали учения спасателей "Каспий-2018"
Казахстан 18:03
В Азербайджане в защитных зонах коммуникационных линий выявлено более 120 незаконных построек
Общество 18:02
Kapital Bank запустил проект «Добровольцы»
Бизнес 17:50
В Азербайджане вступили в силу новые пошлины за регистрацию мобильных устройств
ИКТ 17:43
Казахстан и Китай обсудили условия открытия рейса Астана - Гонконг
Бизнес 17:40
Таджикистан увеличил импорт пшеницы из Казахстана
Казахстан 17:37
Дорога над озером Беюкшор в Баку сэкономит время и сократит расстояние (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 17:29