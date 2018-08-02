Лавров и глава МИД Ирана обсудили Сирию, Каспий и ядерную сделку

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили в Сингапуре экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана, Сирию, Каспийское море и ядерную сделку, сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана, передает РИА Новости.

"Зариф и Сергей Лавров встретились в Сингапуре и провели переговоры. Основными темами этих переговоров стали двусторонние отношения, в особенности экономическое сотрудничество, региональные и международные вопросы, в том числе Совместный всеобъемлющий план действий, Каспийское море и события в Сирии", — говорится в сообщении иранского МИД.

Россия и Иран являются странами-гарантами астанинского процесса по Сирии. Кроме того, в последнее время остро стоял вопрос об иранском присутствии в САР — власти Израиля неоднократно выражали обеспокоенность за свою безопасность в связи с этим. В Тегеране отмечали, что присутствие в Сирии никак не связано с Израилем.

Тема Каспия звучит в преддверии пятого каспийского саммита, который запланирован на 12 августа в Актау, результатом должна стать конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Также одной из наиболее важных тем является вопрос о сохранении ядерной сделки после выхода США из нее и восстановления Вашингтоном санкций против Ирана. Остальные оставшиеся члены сделки (РФ, Китай, Франция, Великобритания и Германия) выступили против подобного шага США.

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