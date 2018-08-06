В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

6 августа 2018 12:15 (UTC+04:00)

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия – два, Алеппо – четыре. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится на сайте Минобороны РФ.

Сообщается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Хшам провинции Дейр-Эз-Зор выдано 650 продовольственных пакетов общим весом гуманитарной помощи 2,8 тонны. Также добавляется, что за сутки медицинскую помощь получили 11 человек.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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