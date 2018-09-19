Россия пока не получила данные от Израиля по ситуации с Ил-20 в Сирии, эксперты изучат их после получения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду, передает РИА Новости.

"Безусловно, абсолютно поминутно и посекундно электронной информацией о всех полетах, которые там осуществлялись, в первую очередь, о полете нашего самолета, обладают наши министерство обороны и Генеральный штаб. Именно этой информацией руководствуется президент РФ. Что касается тех данных, которые есть у израильтян, вы знаете, что президент, говоря по телефону с (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху, дал согласие на то, что посетит Москву делегация экспертов во главе с командующим военно-воздушными силами Израиля и привезет эти данные. Поэтому пока они еще не поступили. Наши эксперты, безусловно, будут их изучать", — сказал Песков на просьбу уточнить поступила ли в Кремль информация о полете израильского самолета.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Нетаньяху в телефонном разговоре с Путиным выразил готовность предоставить России всю информацию, необходимую для расследования катастрофы Ил-20 и предложил направить для этого в Москву командующего военно-воздушными силами. Он призвал продолжать координацию военных двух стран в Сирии. При этом он возложил на САР ответственность за крушение самолета.

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