Госдума приняла пенсионный законопроект с поправками Владимира Путина

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об изменении пенсионного законодательства, сообщает в среду ТАСС.

В поддержку документа проголосовали 326 парламентариев из зарегистрировавшихся в начале пленарного заседания, 59 выступили против, один депутат воздержался.

Ключевые поправки к правительственной инициативе внес президент РФ Владимир Путин, предложив установить возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет. В настоящее время эта планка составляет 55 и 60 лет соответственно.

Президентские корректировки "уточняют вопросы занятости и дают дополнительные гарантии для лиц предпенсионного возраста, определяя пятилетний период, который охватывает эту категорию лиц", рассказал на заседании глава профильного думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

"Сохраняются действующие сегодня нормы для коренных и малочисленных народов Севера, сохраняются действующие нормы для родителей и членов семьи погибших военнослужащих, для медицинских, педагогических и творческих работников также возраст выхода на пенсию увеличивается не на восемь, а на пять лет", - перечислил он основные поправки.

"Сокращается общий стаж для досрочных пенсий: если в первом чтении он был 45 и 40 лет, то теперь 42 и 37, предлагается включать в него нестраховой период нахождения на больничном", - добавил депутат.

Помимо этого, предоставляется право досрочно выходить на пенсию для многодетных матерей в зависимости от количества детей, которых женщина родила и воспитала.

"Дается возможность досрочно (на полгода раньше) выйти на пенсию для тех, кто в 2019 и 2020 годах должен выйти на пенсию", - пояснил Нилов.

"Отменяется с 1 января так называемая заморозка для тех сельских жителей, кто 30 и более лет проживал на сельской территории и занимался сельским хозяйством", - сообщил глава комитета.

"Вводится переходный период, когда определена индексация пенсий, которая должна обеспечить тот самый рост пенсий - в среднем на 1 тыс. рублей, после него возвращается действующая сегодня индексация", - заключил он.

По инициативе депутатов и сенаторов от "Единой России" сохранены действующие нормы для получения накопительной пенсии: она будет выплачиваться в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Предоставляется и возможность единовременной выплаты.

"Кроме этого, предлагается для получателей социальных пенсий также воспользоваться льготой и на полгода раньше выйти на пенсию - для тех, кто в 2019 и 2020 годах должны были выйти на пенсию", - заключил Нилов.

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