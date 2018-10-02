Более 6000 участников из 70 стран подтвердили свое участие в РЭН-2018

В Российской энергетической неделе в Москве ожидается участие свыше 6000 гостей из более 70 иностранных государств. Это представители официальных и деловых кругов из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Ливии, Люксембурга, Нидерландов, Острова Джерси, Республики Корея, Сальвадора, Саудовской Аравии, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, Шри Ланки, Японии и других стран.

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил, что РЭН – крупнейшее в стране отраслевое событие, в котором вместе с первыми лицами крупнейших энергетических компаний со всего мира участвуют главы государств и правительств, ведущие мировые эксперты, руководители субъектов России и представители СМИ.

"Интерес к Российской энергетической неделе в Москве со стороны иностранных участников растет. В этом году мы ожидаем большое количество гостей из стран Европы и Азии. Руководители международных организаций и объединений, главы иностранных министерств и ведомств примут активное участие в мероприятиях деловой программы", – сказал Антон Кобяков.

В деловых мероприятиях РЭН примут участие главы международных организаций и объединений, в их числе генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мохаммед Сануси Баркиндо; генеральный секретарь, Главный исполнительный директор Мирового энергетического совета Кристоф Фрай; президент Международного газового союза Канг Джо-Мунг; генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа Юрий Сентюрин; генеральный секретарь Международного энергетического форума Сунь Сяньшэн; вице-президент по экономике, Министр промышленности и национального производства Боливарианской Республики Венесуэла Тарек Эль-Айссами; Первый заместитель премьер-министра, Министр иностранных дел Республики Сербия Ивица Дачич; Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия, председатель совета директоров Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Халид А. аль-Фалих. Свое участие в Форуме подтвердили 20 министров из разных стран.

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