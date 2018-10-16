Российские ученые начали создавать доступный препарат для иммунотерапии рака

16 октября 2018 11:07 (UTC+04:00)

Сибирские ученые при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) начали создавать доступный препарат для иммунотерапии онкологических заболеваний, механизм действия которого основан на открытиях нобелевских лауреатов по медицине 2018 года. Об этом сообщил завлабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Дмитрий Стеценко, передает во вторник ТАСС.

Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2018 года Джеймс Эллисон и Тосуку Хондзё предложили подход в лечении новообразований, принципиально отличающийся от используемых сейчас химио- и радиотерапии. Их метод основан на том, что раковые клетки предотвращают активацию опухоль-специфических лимфоцитов и становятся устойчивыми к действию иммунной системы организма. Они разработали метод борьбы с этим явлением с помощью ингибирования "чекпойнтов" клеток иммунитета - контрольных точек, которые иммунитету нужно пройти, чтобы включить механизм уничтожения опухоли.

"Тематика нашего проекта напрямую связана с работами нобелевских лауреатов по медицине. Мы исследуем одновременное воздействие на несколько молекулярных мишеней, которые присутствуют в клетках иммунной системы и отвечают за узнавание раковых клеток. Планируем синтезировать искусственные молекулы, задачей которых будет заблокировать ключевые "чекпойнты" и тем самым вернуть Т-лимфоцитам способность атаковать клетки опухоли", - пояснил Стеценко.

Он добавил, что существует ряд препаратов для иммунотерапии рака на основе моноклональных антител - белковых молекул, которые способны блокировать "чекпойнты", отвечающие за подавление иммунитета. Однако стоимость лечения ими очень высока, и одна из задач сибирских ученых - сделать препарат более дешевым.

"Цель нашего проекта - разработка подхода к созданию противораковых препаратов, которые были бы не менее эффективны, чем моноклональные антитела, но оказались бы более доступны для широкого круга онкобольных", - резюмировал Стеценко.

В проекте, кроме ИХБФМ, участвуют Научно-исследовательский институт клинической и фундаментальной иммунологии Сибирского отделения Российской академии медицинских наук и Институт цитологии и генетики СО РАН. Проект поддержан РФФИ на три года.

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