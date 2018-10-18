Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Китай

18 октября 2018 16:30 (UTC+04:00)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Китайскую Народную Республику (КНР), передает в четверг ТАСС.

"В Пекине министр совместно с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся проведет в пятницу, 19 октября, 23-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно- техническому сотрудничеству (ВТС)", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

Стороны планируют подвести итоги работы за прошедший год и наметить первоочередные задачи в области развития ВТС на предстоящий период.

"По окончании заседания предусматривается подписание протокола. В нем будут определены перспективные направления взаимодействия и конкретизированы пути реализации намеченных проектов", - сказала Марковская. Шойгу прибыл в Китай из Монголии, где находился с официальным визитом.

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