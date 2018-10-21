В Минобороны РФ сообщили об обнаружении фрагментов тел летчиков с Л-39

21 октября 2018 01:53 (UTC+04:00)

В Минобороны сообщили, что установили местонахождение фрагментов тел летчиков самолета Л-39, который потерпел крушение в Краснодарском крае, передает РИА Новости.

"По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что в течение субботы осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды.

Кроме того, в район поисковой операции направили аварийно-спасательный катер Черноморского флота. Оборудованное подъемным механизмом и способное обеспечивать водолазные спуски судно займется подъемом из воды крупных обломков фюзеляжа самолета.

В ведомстве отметили, что в воскресенье утром возобновят поисковые работы на месте крушения самолета.

Ранее в Минобороны сообщили, что учебный-тренировочный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае во время планового полета.

Отмечалось, что воздушное судно упало в Азовское море. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. Сообщалось, что пилоты успели катапультироваться при крушении самолета.

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