Россия и Белоруссия могут взаимодействовать в рамках "Турпомощи"

26 декабря 2018 17:18 (UTC+04:00)

Россия и Белоруссия могут полноценно взаимодействовать в сфере защиты своих туристов, пользуясь возможностями ассоциации "Турпомощь", при условии создания согласованной правовой системы, заявил директор ассоциации Александр Осауленко, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На сегодняшний день те нормативные документы, которые есть в России и в Белоруссии, очень отличаются друг от друга. Исходя из этого, у нас по-разному строятся механизмы реализации той или иной нормы, в частности - обеспечение безопасности туристов, находящихся за рубежом и на территории своего государства, в том числе с точки зрения повышения безопасности их финансов", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что поскольку количество туроператоров, которые занимаются выездным туризмом, в России на порядок превосходит число их коллег в Белоруссии, многие граждане этой страны прибегают к услугам дочерних компаний российских туроператоров.

"В идеале такие клиенты должны находиться в одном правовом поле с российскими туристами. Но для того, чтобы воспользоваться механизмами защиты для российских туристов, белорусским компаниям нужно участвовать в создании резервного фонда и фонда персональной ответственности туроператоров и тому подобное, как это делают российские турфирмы. Тогда и белорусские компании будут иметь право претендовать на эти гарантии", - уточнил Осауленко.

Директор "Турпомощи" при этом заверил, что при любой возможности, решая проблемы российских туристов за рубежом, ассоциация старается помочь и гражданам Белоруссии.

"Если есть возможность, мы помогаем нашим друзьям и коллегам из братской страны, но в случае отсутствия такой возможности мы будем заниматься прежде всего российскими туристами. Не потому, что мы не хотим, а потому что мы не сможем. Поэтому совместная работа в рамках ассоциации "Турпомощь" между нашими странами абсолютно реальна. Важно все юридически согласовать и привести к единой системе", - резюмировал собеседник агентства.

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